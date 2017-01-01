Barışa bir şans ver...

Dünya 2017'ye "merhaba" dedi. 8 Aralık 1980’de eşi Yoko Ono ile birlikte, kaldığı otele girmek üzereyken akli dengesi yerinde olmadığı ve bir Beatles hayranı olduğunu iddia edilen Mark David Chapman tarafından vurularak öldürülen John Lennon dünya barışının en büyük savunucularından biriydi ve dünyayı sadece sevginin kurtarabileceğini düşünüyordu. "Herkesin kendini bir tarafı tutmak zorunda hissettiği için birbiriyle savaştığını" söyleyen Lennon, takipçilerine şöyle sesleniyordu: "Bizim tüm dediğimiz barışa bir şans verin.”