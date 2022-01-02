Barış Yarkadaş: Tutuklu olan arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Boğaziçili öğrenciler, cezaevi çevresine yaklaştırılmıyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, bir grup Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin, tutuklu olan arkadaşlarıyla dayanışmak için Silivri Cezaevi’ne gitmek istediklerini ancak jandarma tarafından engellendiklerini ifade etti.

"Öğrenciler cezaevi çevresine yaklaştırılmıyor, görüntü almalarına da izin verilmiyor"

Sosyal medyadan öğrencilerin otobüsteki videosunu paylaşan Yarkadaş paylaşıma şu notu düştü;

"Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, 89 gündür tutuklu olan arkadaşları Berke ve Perit’le dayanışmak için Silivri Cezaevi’ne gitmek istedi. Ancak jandarma aracı durdurdu ve öğrencilere GBT yaptı. Öğrenciler cezaevi çevresine yaklaştırılmıyor. Görüntü almalarına da izin verilmiyor."

Silivri'ye giden Boğaziçili öğrenciler de basın açıklaması yaptı. Öğrenciler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Silivri girişindeki jandarma kontrol noktasında durdurulduk. Alana girişimiz engellenmeye çalışılıyor. Avukatlarımızı bekliyoruz. Arkadaşlarımızdan bizi böyle ayıracağınızı sananlara sesleniyoruz: Biz birbirimize mücadeleyle, umutla bağlıyız; vazgeçmeye niyetimiz yok! Beklerken şiirlerimizi okuduk; şiir okumanın örgütsel faaliyet olduğunu söyleyerek, şiirlerimizi engellemeye çalıştılar, basın emekçilerinin video çekmesini engellediler. Basın emekçilerini, cumhurbaşkanlığından kartları olmadığı için basın olarak kabul etmediklerini söyleyerek engellemeye çalışıyorlar. Uluslararası basın kartını kabul etmiyorlar. Sarayın basını olmadığımız için bizi susturamazsınız!"

Berke’ye Perit'e Üniversiteye Özgürlük Kampanyası grubu daha sonra yaptığı açıklama engele rağmen Silivri Hapishanesi'ne ulaştıklarını açıkladı. Hapishane yakınında basın metni okuyan grup şu açıklamayı yaptı:

"Söylediklerimizin arkasındayız, Naciler gerçekten kaçmalı, çünkü biz öğrenciler geliyoruz, bu kişileri de, işgal ettikleri makamları da azat edeceğiz. Bizler ise bu çürümüş zihniyetten uzak, kendi geleceğimizi kuracağız. Davamız, 7 Ocak’ta Çağlayanda. Arkadaşlarımızı alacağız."