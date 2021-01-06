Barış Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Berat Albayrak yüzünden

Gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye'nin aşı temini için Covax'a girmemesinin sebebinin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olduğunu iddia etti. Yarkadaş, ''Sağlık Bakanlığı'ndan bir bürokrat, Türkiye Covax'a neden girmedi diyor. Haziran ve Temmuz ayında Berat Albayrak, Hazine'den para aktarımı yapmayı kabul etmediği için maalesef giremedik'' ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş, KRT'de yayımlanan 'Şimdiki Zaman' programında,Türkiye'nin aşı temini için Covax'a girmemesinin sebebinin Berat Albayrak olduğunu iddia etti.

Türkiye'ye sadece Sinovac aşısının gelmesini eleştiren İsmail Saymaz, duruma sert tepki gösterdi. Biontech'in Ceo'su Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Der Spiegel'a kapak olduğunu söyleyen Saymaz, "Biz neden bu aşıları alamıyoruz?" diye sordu.

Yarkadaş "Niye aşı alamıyoruz?" diye sorduktan sonra şunları söyledi;

"Sağlık Bakanlığı'ndan bir bürokrat, Türkiye Covax'a neden girmedi diyor. Haziran ve Temmuz ayında Berat Albayrak, Hazine'den para aktarımı yapmayı kabul etmediği için maalesef giremedik. Çünkü üye olan ülkeler cüzi miktarda para yatırıyordu, Berat Albayrak para yatırtmadığı için giremedik diyor.

Yarkadaş'ın bu mesajı okuması üzerine araya giren Uğur Dündar, "Bu çok önemli, çünkü o dönemde Doları 6,86'da tutabilmek için Türkiye Merkez Bankası'nın 120 milyar doları harcandı."