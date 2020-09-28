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Barış Yarkadaş o videoyu paylaştı, Bakan Selçuk'a seslendi: Gördüğünüz gibi pembe bir tablo yok

"Biz de aynı geç kaldığımız, anlayamadığımız dersleri şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz"

28 Eylül 2020 17:55

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Twitter'da etiketleyerek EBA TV'ye ve online derslere şebeke sıkıntısı dolayısıyla katılamadığını belirten Kars Arpaçay Kümbet Köyü'nden bir öğrencinin çektiği videoyu yayınladı. 

Videoda konuşan çocuklar, "Evimiz buraya çok uzak, çok yoruluyoruz, lütfen bize yardım edin. Biz de aynı geç kaldığımız, anlayamadığımız dersleri şehirdeki öğrenciler gibi evimizde oturup izlemek istiyoruz" dedi. 

Yarkadaş, Bakan Selçuk'u etiketleyerek videoya şu notu düştü;

"Bu görüntüler memleketim Kars'tan geldi. Kümbet Köyü'ndeki çocuklar, videoyu izleyen herkese ve MEB @ziyaselcuk'a sesleniyor. Sayın Selçuk, gördüğünüz üzere, sizin anlattığınız gibi toz pembe bir tablo yok. Çocuklar ne internete girebiliyor, ne de derslere katılabiliyor."

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