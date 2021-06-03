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Barış Yarkadaş'ın yeni adresi belli oldu

"Yarından itibaren Korkusuz Gazetesi'nde yazmaya başlayacağım, bugün itibari ile Damga Gazetesi'nde yazılarımı da bıraktım''

03 Haziran 2021 21:52

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında Korkusuz Gazetesi'nde yazmaya başlayacağı duyurdu. Yarkadaş, ''Ben de yarından itibaren Korkusuz Gazetesi'nde yazmaya başlayacağım. Bugün itibari ile Damga Gazetesi'nde yazılarımı da bıraktım'' ifadelerini kullandı. 

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programına konuk oldu. 

Programda sunucu Ahu Özyurt, Yarkadaş'ın, Korkusuz Gazetesi'nde yazmaya başlayacağını açıkladı. 

Özyurt'un ardından konuşan Yarkadaş ise ''Ben de yarından itibaren Korkusuz Gazetesi'nde yazmaya başlayacağım. Bugün itibari ile Damga Gazetesi'nde yazılarımı da bıraktım. Gürkan (Hacır) ile yan yana sayfalardayız. Ben ikinci sayfadayım, Gürkan 3. sayfada, günlerimiz de aynı'' ifadelerini kullandı. 

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