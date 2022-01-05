Barış Yarkadaş: Ekmek 10 lira olursa şarşırmayın

Katıldığı bir canlı yeni yılın ilk günü gelen zamlara ilişkin değerlendirme yapan, Gazeteci Barış Yarkadaş, emeğe zam geleceğini belirterek "Ekmek daha da pahalanacak. Buğday yetmiyor. Sanayicinin, fırıncının, bakkalın maliyetini eklediğinizde, ekmek 10 TL olursa şaşırmayın" dedi.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, KRT TV yayınlanan Şimdiki Zaman programında gıda ürünlerinin fiyatlarına ilişkin konuştu.

"2021'de ekmeğe yüzde 70 oranında zam gelmiş"

Yarkadaş, 2021 yılında sıvı yağa, yumurtaya ve ekmeğe yapılan fahiş zamları hatırlatarak ekmek fiyatlarına zam yapılacağını ifade etti. Ekmek fiyatlarına yapılacak zamma ilişkin Yarkadaş, şunları söyledi:

"Vatandaş ekmek zammına mı yansın? Arkadan bir ekmek zammı geliyor. Bence 2022'nin Şubat - Mart'ında 6 TL olur ama Mart'ın sonrasında 7 - 8 - 9 - 10 TL diye gider. Niye gider? Peynir var, margarin var ama alamıyorsan kıtlık var demektir. Alamıyorum işte.

Sadece sıvı yağa 2021 yılında yüzde 80 zam gelmiş, yumurtaya yüzde 117, ekmeğe yüzde 70 oranında zam gelmiş. Ekmek daha da pahalanacak. Buğday yetmiyor. 2022 yılında Türkiye'nin 62 ilinde kuraklık öngörülüyor. Buğday rekoltemiz geçen yıl 17 milyon tondu, bu sene 11 milyon tona düşmesi bekleniyor.

Senin Türkiye'de sadece ekmek üretebilmek için 20 milyon ton buğday hasadına ihtiyacın var. 11 milyon tona düştüğünde yurt dışından alacağız. Sanayicinin, fırıncının, bakkalın maliyetini eklediğinizde, ekmek 10 TL olursa şaşırmayın."