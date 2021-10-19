Barış Terkoğlu: Erdoğan Afrika'ya ihale bulmak için gidiyor

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin gerekçesinin ihale bulmak olduğunu düşündüğünü söyledi.

Halk TV'de gündemi değerlendiği 'Sözüm Var' programında, Türkiye'nin Angola ile olan ticaret hacmine dikkat çeken ve Erdoğan'ın açıklamalarını anlatan Terkeoğlu, "Görülüyor ki Cumhurbaşkanı Angola'ya da, Nijerya'ya da ve diğer ülkelere de, bir süredir siyasi iktidar tarafından palazlandırılmış iş adamlarına ihaleler içeride verilmekten tükendiği için Afrika'ya mümkünse ihale bulmak için gidiyor. Bu gezinin ana maksadı budur" dedi.