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Barış Soydan ile Soru & Cevap | Bölüm 5

03 Ekim 2018 18:03

T24 soruyor, ekonomi yazarı Barış Soydan cevaplıyor... Yapısal reformlar nedir? Türkiye IMF ile masaya oturacak mı? Barış Soydan'nın Diğer Yazıları İçin: ► https://t24.com.tr/yazarlar/baris-soydan Barış Soydan kimdir? Aylık ekonomi dergileri Turkishtime ve Power'ın genel yayın yönetmenliğini, Sabah gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. T24 internet gazetesinde ekonomi yazarı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu. "Yüz Yıllık Gecikme - Türkiye'de Anarşizm" (İletişim, 2013) adlı bir inceleme kitabı ile "Boruotu Cinayeti" ve "Cemaatçinin Ölümü" adlı iki polisiye romanı var. (Labirent, 2014, 2016.) Haber: Selim Delikara Video/Kurgu: Emre Kırdar

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