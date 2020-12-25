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Barış Pehlivan, CHP'li vekile yapılan kaset şantajını anlattı: Süleyman Soylu’dan yardım istendi

"AKP’den önemli isimlerin 'ya bunların bilmem neleri var' diye sanki bunu biliyor gibi konuştuklarını hatırlıyorum ben"

25 Aralık 2020 08:56

Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programında Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a yönelik bir kaset şantajı yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. 

"Halk TV izleyicileri ilk defa duyacak" diyerek anlatan Pehlivan, "CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bir şantaja maruz bırakılıyor bir çete tarafından. Milyonlarca para isteniyor şantaj kapsamında. Özgür Karabat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istiyor bu konuyla ilgili, şantaja boyun eğmiyor" dedi.

Pehlivan, "Çok yakın bir süre önce AKP’den önemli isimlerin 'ya bunların bilmem neleri var' diye sanki bunu biliyor gibi konuştuklarını hatırlıyorum ben. Burada aslında Özgür Karabat mağdur durumda" ifadelerini kullandı. 

Gazeteci Aytunç Erkin ise, şantaja maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

 

 

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