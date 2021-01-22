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Barış Murat Yağcı görüntüleri paylaştı: "Şarkım yakında çıkıyor"

Yağcı, klip çekeceğini de belirtti

22 Ocak 2021 16:36

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele eden ve finale kalan iki isimden biri olan Barış Murat Yağcı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılığa da adım attı. Yağcı, klip çekeceğini de belirtti.

Barış Murat Yağcı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni yaşıma, kocaman sevgi dolu bir aile ile girdim. Çok şanslı ve mutluyum. Yanımda olduğunuz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Yaptığım ve yapacağım her proje benim sizler için hediyelerim. Paketlerinden çıkarken içinizdeki çocuğun heyecanı hiç eksik olmasın" notunu düştü.

Bu hafta klip çekimlerine başlayacak olan Barış Murat Yağcı, şarkısından bir kesit de paylaştı. 

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