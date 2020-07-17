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Barış Murat Yağcı’dan Survivor sonrası ilk paylaşım

17 Temmuz 2020 10:55

Survivor 2020 ikincisi olan Barış Murat Yağcı, resmi Instagram hesabı üzerinden sevenlerine çektiği bir video üzerinden teşekkür etti. Survivor Barış, "Sizden özür dilerim şampiyon olamadım maalesef. Ama bundan sonra çok iyi projelerle karşınızda olacağım" dedi. Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına Survivor şampiyonu Cemal Can da yorum yaptı. Cemal Can paylaşıma “İyi ki tanıdım seni uzun adam” notunu yazdı.
 
Barış Murat Yağcı çektiği videoda şunları söyledi; 
 
“Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can’ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bana çok fazla ‘Senden özür dileriz. Şampiyon yapamadık’ mesajları geliyor. Asıl ben sizden şampiyon olamadığım için özür dilerim. Bundan sonra çok farklı projelerle karşınızda olacağım” dedi. Instagram’da 2 milyon takipçisi olan Barış’ın videosu kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi."

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