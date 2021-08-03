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TİP'li Barış Atay yangın bölgesinden bakanlara seslendi: Yarım saat önce geldiğiniz ve hiçbir şey yok deyip gittiğiniz yer

03 Ağustos 2021 17:37

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Muğla'nın Milas ilçesindeki Çökertme Mahallesi'nde devam eden yangının görüntülerini paylaşarak bakanlara seslendi.

Çökertme Mahallesi'nde bulunan Atay, kısa süre önce çekim yaptığı sitenin alevlere teslim olduğu görüntüleri paylaştı. Yangına müdahale eden hava aracı olmadığını söyleyen Atay, paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek "Yarım saat önce geldiğiniz ve hiçbir şey yok deyip gittiğiniz yer izle!" dedi. 

Paylaşımına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyen Atay, yangın alanına müdahale edecek araçların çıkamadığını belirterek yangının 10 dakika içinde siteye sıçradığını söyledi. 

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