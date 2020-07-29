Barış Atay, "Başka bir yerde olmayanları söyleyeceğim" dedi, kadın cinayetlerini tek tek hatırlattı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen düzenlemesine karşı konuşan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, iktidara seslendi. Kadın cinayetlerini ve hak ihlallerinin sosyal medya sayesinde duyulduğunu ve çoğu zaman önlendiğini ifade eden Atay, AKP'li bir vekillin daha önce yaptığı "Kadın cinayetleri ve istismar dünyanın her yerinde var" açıklamasını hatırlatarak, "Sadece burada olan ve başka bir yerde olmayan ne var onları söyleyeceğim" diyerek kadın cinayetleri ve hak ihlallerini tek tek saydı.

Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.