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Barış Anneleri: Türklere, Kürtlere, Lazlara, herkese adalet lazım; Berberoğlu nasılsa Demirtaş da öyledir

26 Haziran 2017 17:30

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veren Barış Anneleri, "adaletin Türklere de, Kürtlere de, Lazlara da, herkse lazım olduğunu" savundu. Yürüyüşün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde son bulması beklenirken sol çevrelerden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu Edirne Cezaevi'nde son bulması gerektiği ortaya atılmıştı. Barış Anneleri, "Berberoğlu nasılsa Demirtaş da öyledir" diyerek Adalet Yürüyüşü'nün Edirne'ye uzanmasına talep etti.

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Eni BerberoğluSelahattin DemirtaşBarış Anneleri

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