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"Barınamıyoruz" hareketi, Ankara'da ulaşım zammını protesto etti: "Yoksuluz hepimiz; bakiyemiz yetersiz"

“Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar"

16 Mart 2022 08:46

Akaryakıt fiyatlarının artması üzerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından Ankara’da toplu ulaşıma yapılan zam bugün yürürlüğe girdi. Kendilerine “Barınamıyoruz Hareketi” adını veren öğrenciler, toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.

Barınamıyoruz Hareketi, toplu ulaşıma yapılan zammı Ankara’da protesto etti. Yaptıkları protestonun görüntüsünü Twitter hesabından paylaşan öğrenciler, metro istasyonunda ıslık ve alkışlar ile “Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar, krizin faturası patronlara, yoksuluz hepimiz; bakiyemiz yetersiz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle Ankara’da dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapatmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin akaryakıta gelen zamlar ve artan maliyetler nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeniden belirlendiğini 11 Mart’ta duyurmuştu. EGO’nun değişen fiyatlara ilişkin açıklaması şöyle:  

“UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde tam bilet tutarı 6,5 TL, indirimli bilet tutarı 3,5 TL ve öğrenci abonman ücreti ise aylık 90 TL’ye 225 biniş olarak uygulanacaktır. Artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle özel halk otobüsleri esnafı fiyatın en az 8 TL olmasını talep etmiş, ulaşım maliyeti ise 10,5 TL olarak açıklanmıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın aradaki farkı Belediyenin sübvanse edeceğini açıklamasının ardından fiyat artış oranı kısıtlı tutulmuştu. Bir önceki fiyat artışı yapılan 5 Ocak 2022 tarihinden bu yana maliyetler ortalama yüzde 70 oranında artmış, sadece akaryakıt fiyatlarında yüzde 79 artış yaşanmıştı.” (ANKA)

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