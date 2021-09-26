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'Barınamıyoruz' eylemi yasağına 'banklarda 4 metre arayla uzanma' çözümü

Dört metre aralıklarla birbirlerinden uzakta banklarda yatan beş öğrenciye polis müdahale etmedi

26 Eylül 2021 14:21

Eskişehir'de barınma sorunu nedeniyle eylem yapan üniversite öğrencileri, valiliğin yasak kararını aşmak için yeni bir çözüm buldu. Öğrenciler 4 metre arayla banklara oturarak ya da uzanarak eylemlerini ayrı ayrı yaptı.

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