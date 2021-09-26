'Barınamıyoruz' eylemi yasağına 'banklarda 4 metre arayla uzanma' çözümü

Eskişehir'de barınma sorunu nedeniyle eylem yapan üniversite öğrencileri, valiliğin yasak kararını aşmak için yeni bir çözüm buldu. Öğrenciler 4 metre arayla banklara oturarak ya da uzanarak eylemlerini ayrı ayrı yaptı.

Eskişehir'de bir grup öğrenci, “Barınamıyoruz” eylemleri kapsamında dün gece Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Haller Parkı'nda toplandı. Kalacak yer bulamayan üniversitelilerin başlattığı “Barınamıyoruz” protestosunun yedinci gününde öğrenciler Eskişehir Valiliği'nin koyduğu toplu eylem yasağına yeni bir çözüm buldu. Cuma günü beş öğrencinin toplu eylem yasağı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından cumartesi akşamı öğrenciler eylemlerini yan yana değil ayrı ayrı sürdürdü. Dört metre aralıklarla birbirlerinden uzakta banklarda yatan beş öğrenciye polis müdahale etmedi. Öte yandan öğrenciler yasak olması nedeniyle döviz de açmadı. Tek başına eylem yapılması nedeniyle polis kimseyi gözaltı almadı. Kaynak: ANKA