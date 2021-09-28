‘Barınamıyoruz’ diyen öğrenciler: Bizleri sayılara indirgemeyin, biz 7 milyonuz

Barınma sorunu ve fahiş kiraları protesto etmek için öğrencilerin ülke genelinde başlattığı ‘Barınamıyoruz’ eylemlerinin 8. gününde dün akşam polis müdahalesi gerçekleşti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Bu akşam da İzmir'in Buca ilçesinde Hasanağa Parkı'nda toplanan öğrenciler bir basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler, ortak basın açıklamasında şunları söyledi: "Günlerdir barınamıyoruz diyerek parklarda sabahlayan, bankları yatak eyleyen bizler, günlerdir ‘barınamıyoruz' diyerek parklarda sabahlayan, bankları yatak eyleyen bizler, dün gece işkenceye maruz bırakılarak gözaltına alındık. Bizleri 127 kişi diyerek sayılara indirgeyenler bilmelidir ki bizler 127 kişi değiliz. Üniversite kazansa yurt bulamayan, şans eseri yurt çıksa çalışmak zorunda olan, yatacak, kalacak yeri olmayan en az 7 milyon üniversiteliyiz. Pandemi sürecinde niteliksiz online eğitim ile yüz yüze bırakılmış olan bizler, şimdi de barınma sorunlarıyla karşı karşıyayız. ‘650 TL neyinize yetmiyor' diyenlere karşı, bizler, memleketin farklı yerlerinde, sokaklarda kalan üniversitelileriz." Hasanağa Parkı'nda onlarca kişi toplanırken, polisin de alanda beklediği bildirildi.