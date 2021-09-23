'Barınamayanlar' vapurdan seslendi: Bu krizin sorumluları 1050 odalı saraylarda yaşayanlar; her arkadaşımızın barınma hakkı sağlanana kadar sokaklardayız

Yurt genelinde artan ev kiraları ve yurt ücretlerini protesto etmek için günlerdir sokaklarda, parklarda yatan 'Barınamıyoruz Hareketi' bu kez İstanbul'da bir vapurdan seslendi. Barınamayan öğrenciler, “Bu krizin sorumlularının 1050 odalı saraylarda yaşayanlar olduğunu biliyoruz. Her arkadaşımızın barınma hakkı sağlanana kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Barınamıyoruz Hareketi, çeşitli illerde sokaklarda yatmaya devam ediyor. İstanbul Yoğurtçu Parkı'nda başlayan sokakta sabahlama protestoları Kocaeli ve İzmir'de de sürüyor. Öğrenciler sosyal medyadan da seslerini duyurmaya çabalarken, İstanbul'da bir vapurdan da seslerini yükseltiyor.

Barınamayan öğrenciler, şunları söyledi:

"Bizler günlerdir parkta, bahçede yatmak zorunda kalan barınamayan üniversitelileriz. Bir buçuk yılın ardından açılacak üniversitelere dönmeyi beklerken, bugün kafamızı sokacak bir oda dahi bulmakta zorluk çekiyoruz. Yurt ücretleri iki kat arttı. Kira fiyatları rekor seviyelere çıkıyor. Kayıtlarımızı dondurarak memleketlerimize dönüyoruz. Peki bunlar neden? Çünkü eğitim sektör, üniversiteler ticarethane, üniversiteliler ise müşteri olarak görülüyor. Çünkü yaratılan ekonomik krizin faturası üniversitelilere kesilmeye çalışılıyor. Çünkü birileri bin 50 odalı altın varaklı saraylarında yaşarken, biz burada cefa çekmek zorunda kalıyoruz. Üniversiteliler bu sorunun altın varaklı, bin odalı saraylarda yaşayanlar olduğunu biliyor. Herkesi barınamıyoruz diyen sıra arkadaşlarımızın mücadelesine destek vermeye, ses çıkarmaya davet ediyoruz. Ne evdeyiz ne yurtta, sokaktayız isyanda."