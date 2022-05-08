Barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası tepkilere neden oldu

Gümüşhane’de, Gümüşhane Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak köpeklerinin bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddiası tepkilere neden oldu. Belediyeye ait barınakta bulunan özellikle yavru köpeklerin kanlar içerisinde cansız bir şekilde yattığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Gümüşhaneli hayvanseverler, konunun aydınlatılmasını istedi. Hayvanseverlerin iddiasına göre vaktinden önce kısırlaştırma operasyonu yapılan köpeklerin gerekli bakımlarının yapılmaması nedeniyle meydana gelen vahim olayla ile ilgili Gümüşhane Belediyesi’nden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.