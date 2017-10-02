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Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi: Katalonya'da yaşananlar utanç verici

02 Ekim 2017 13:20

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde düzenlenen referandumda, halkın yüzde 90,09'u bağımsızlık yönünde oy kullanırken, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, bağımsız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı. Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Pazar günü yapılan ve şiddet olaylarının damga vurduğu referandumun ardından bağımsız bir devlet kurma hakkı elde ettiklerini açıkladı. Puigdemont, referandum sonuçlarıyla birlikte tek taraflı bağımsızlık ilan etmenin de önünün açıldığını ifade etti. Puigdemont, diğer önde gelen Katalan liderlerle birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasında, "Bu umut ve acı dolu günde, Katalonya vatandaşları, yönetim biçimi cumhuriyet olan bağımsız bir devlet kurma hakkı kazanmıştır... Hükümetim önümüzdeki birkaç gün içerisinde bugünkü oylamanın sonuçlarını halkımızın egemenliğinin vücut bulduğu Katalan parlamentosuna yollayacak" dedi. Puigdemont ayrıca Avrupa Birliği'nin artık "kafasını başka yöne çevirmeyi sürdüremeyeceğini" de sözlerine ekledi.

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Barcelona&#39;nın eski futbolcusu Xavi: Katalonya&#39;da yaşananlar utanç verici

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