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Barcelonalı Neymar co-pilot olursa...

10 Aralık 2014 17:32

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar, 2 kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Ogier'e yardımcı pilotluk yaptı. Yolların ve yeşil sahaların iki hızlı ismi bir araya gelince ortaya renkli görüntüler çıktı… Yeşil sahalarda fırtına gibi esen Neymar, şansını asfaltta denedi. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı, 2 kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Ogier'e yardımcı pilotluk yaptı. Daha doğrusu yapmaya çalıştı... Yeşil sahaların durdurulamayan oyuncusu asfaltta sınıfta kaldı... Gösteri sona erdiğinde şov sırası Neymar'a geçti. Efsane buluşmadan akıllarda bu güzel görüntüler kaldı...

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