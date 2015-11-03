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Barcelona'lı futbolcular maskelerle basın toplantısını bastı!

03 Kasım 2015 15:34

Barcelonalı dünya yıldızları, Cadılar Bayramı’nı kutladı. Oyuncular, Getafe deplasmanında elde ettikleri galibiyet sonrası, teknik direktörleri Luis Enrique ve basın mensuplarına bir şaka yapmayı planladı. Cadılar Bayramı nedeniyle korkunç maskeler takan Barcelonalı oyuncular, Luis Enrique'nin basın toplantısını bölerek sürpriz yapmak istediler. Ancak, oyuncular odaya girdiği sırada Getafeli Victor Rodriguez basın toplantısı yapıyordu. Barcelonalı futbolcular, yaptıkları hatanın farkına varınca apar topar odadan ayrıldı. Barcelona Kulübü, Victor Rodriguez'in düzenlediği basın toplantısının yarıda kesilmesi nedeniyle Getafe kulübünden özür diledi.

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