Barcelona'dan "Galatasaray hakkında bilmeniz gereken 10 şey" paylaşımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç öncesi İspanyol devi, sosyal medya hesaplarından ‘’Galatasaray hakkında bilmeniz gereken 10 şey’’ paylaşımı yaptı. Katalan ekibinin videosu, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Galatasaray ve Barcelona kozlarını paylaşacak. İspanya'da Nou Camp'da oynanacak maç öncesinde Barcelona'dan Galatasaray videosu geldi. "İşte karşınızda Galatasaray hakkında bilmeniz gereken 10 şey" ifadeleriyle yapılan paylaşımda Galatasaray'ın tarihinden ve isminin kökeninden söz edildi. Videoda Galatasaray'ın sosyal medya gücü de hatırlatıldı.

Barça ile 9. randevu

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu.

İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.