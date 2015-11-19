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Barbie reklamlarında ilk kez bir erkek çocuk rol aldı

19 Kasım 2015 03:00

Moschino ve Mattel’in işbirliğinde 9 Kasım’a piyasaya sürülmesinin hemen ardından tükenen Moschino Barbie’nin reklam filminde erkek bir çocuk rol aldı. Barbie reklamlarında ilk kez gerçekleşen bu olayın ardında ise, Barbie’nin sahibi olan Mattel’in değil, Moschino’nun modacısı Jamie Scott olduğu açıklandı. Scott kliple ilgili olarak yayınladığı mesajda, "Moschino Barbie klibini tasarlarken, kendim gibi büyürken Barbie'lerle oynamış olan bütün küçük erkek çocuklarını temsil edecek bir çocuğun yer almasının doğal olacağını düşündüm. Barbie benim için bir oyuncaktan öte birşeydi. İlham kaynağıydı” ifadelerine yer verdi.

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