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Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç: Kıbrıs'tan başlayan bir hukuksuz sınır dışı etme kararı var

05 Ocak 2017 18:49

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç bir basın toplantısı düzenledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda Avukat Eren Keskin, Zeynep Ceren Boztoprak da yer aldı. Avukata Efkan Bolaç Silivri Cezaevi'de olan müvekkilinin tehdit altında olduğunu düşündüğü için tek kişilik yerde kalmak istediğini belirterek, "Daha koğuşu belli değil. Can güvenliğinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Gelişim onu gösteriyor. Kıbrıs'tan başlayan hukuksuz sınır dışı etme kararı var. Bazı yayın organları yaptığı açıklamalar ve hedef göstermelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin havayollarına ait yer hizmetleri veren bir şirketin elemanlarının Barbaros Şansal'a saldırması söz konusu. Bir linç girişimi söz konusu. Polisler engel olmasaydı belki de milli hislerle katledilen yeni birisinin daha olduğunu görecektik" dedi.

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Barbaros ŞansalavukatıkonuştuEfkan Bolaçbasın toplantısıİHDEren Keskin

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