Barbaros Şansal'ı apronda döven personelin, arkadaşlarını dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edildi

Turkish Ground Services'te (TGS) ramp şefi olarak görev yapan ve Barbaros Şansal'ı linç edenler arasında olan S.T,'nin çalışma arkadaşlarından ev satma bahanesiyle para toplayarak 1 Milyon Lira dolandırdığı iddia edildi.



AirportHaber Genel Koordinatörü ve İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın Twitter'dan duyurduğu olaya göre; çalışma arkadaşlarından para toplayan S.T ücretsiz izne çıkarıldı. Şirket içinde soruşturmanın sürdüğü öğrenilirken, konuyla ciddi şekilde ilgilenildiği kaydedildi.

Kıdık Twitter'da olayla ilgili, "Barbaros Şansal’ın havalimanı apronunda döven TGS ramp Şefi Sefa Tüfekçi çalışma arkadaşlarını 1 milyon TL dolandırarak ortalıktan kayboldu" diye yazdı.



