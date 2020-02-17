Baraj suları altında kalan Hasankeyf'teki sokak hayvanları suyun diğer tarafına geçirildi

Ilısu Baraj Gölü suları altında kalan Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinin boşaltılmasının ardından bölgedeki sokak hayvanları AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlayan Ilısu Barajında su seviyesi 78 metreyi ulaştı. Baraj gölünde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf de sular altında kalmaya başladı.

Hasankeyfliler, eski yerleşim yerinden yeni evlerine taşınırken tarihi ilçede bulunan sokak hayvanları ise bölgede mahsur kaldı. Sokak hayvanlarını kurtarmak için botlarla eski yerleşim yerine ulaşan AFAD ekipleri, burada mahsur kalan hayvanları tek tek toplayarak suyun diğer tarafına getirdi.