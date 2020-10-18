Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a sert sözler: Küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir

CNN Türk’te yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk olan Banu Alkan, geçtiğimiz yıllarda kavga ettiği Burcu Esmersoy ile ilgili "Size nasıl davrandı?" sorusu karşısında Esmersoy için "Küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir" dedi.

Esmersoy'u kıskançlık ile de suçlayan Alkan şöyle konuştu;

"Çok yoruldum' dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir."