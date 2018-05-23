Bankaya borcunu ödeyemeyen çiftçi, kendini yakmaya çalıştı: Beni kayısıya kadar idare et dedim, etmedin müdür, gel beraber yanalım

Malatya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Ç., bankaya borcunu ödeyemedi. Borç erteleme talebi reddedilen çiftçi, kendini borçlu olduğu banka önünde benzinle yakmaya çalıştı. Sözcü'nün haberine göre olay, Doğanşehir Yeni Mahalle bir banka önünde gerçekleşti. Traktörü ile getirdiği tütünleri borçlu olduğu banka önüne döken Metin Ç. “Müdür, sana para. Gel al paranı” diyerek getirdiği benzini üstüne dökerek kendini yakmaya çalıştı. Bu esnada “Ne dediysem kabul etmedin. Para getir dedin durmadan. ‘Beni kayısıya kadar idare et' dedim etmedin. Müdür, gel beraber yanalım. Al bu para, al sana para müdür sana para getirdim. Borcumu getirdim. Borcumdan düş, kendimi yakarım. Al sana para müdür yeter yeter. Memleketin en büyük çiftçisiydim aracı oldum” ifadelerini kullandı. Metin Ç. olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Polisler basın mensuplarının görüntü almasına da engel oldu. Olayın görüntülerini CHP'li Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından paylaştı.