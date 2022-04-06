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Bankamatikten para çekerken araba çarptı

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

06 Nisan 2022 20:17

Burdur’da bankamatikten para çeken bir vatandaşa, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıktığı bir araç çarptı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Burdur’da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameraları tarafından kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntüde, Burdur’daki bir kaza anı da yer aldı.

Görüntüde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu önündeki bankamatikten para çeken bir kişiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpma anı yer aldı.

Kaynak: DHA

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