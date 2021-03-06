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Bankadan çıkanlara kapkaç yapan şüpheliler kamerada

06 Mart 2021 10:44

İstanbul'da bankadan çıkan vatandaşları hedef alarak kapkaç yapan 4 şüpheli yakalandı.

Toplamda 620 bin lira para alan şüphelilerin kapkaç yaptıkları anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul genelinde son iki aydır gelen kapkaç ihbarları üzerine çalışma başlattı. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin Serdar T., Murat T., Mustafa B. ve Ozan U. olduğunu tespit etti.

Öte yandan şüphelilerin "ikiz plaka" diye tabir edilen yöntemi kullandıkları, 2. El otomobil satan sitelere girerek şehir dışındaki araçların plakalarına baktıkları ve onları kopyaladıkları öğrenildi. Kopyalanan plakayı kapkaç yaptıkları otomobile takan şüphelilerin, 6 farklı olayda 620 bin lira para gasbettikleri belirlendi.

2 Şubat tarihinde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonu ile 4 adrese baskın yapıldı. Şüpheliler kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. 

istanbulkapkaç

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