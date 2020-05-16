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Banka çıkışında gasp kamerada

16 Mayıs 2020 11:49

İstanbul Beylikdüzü’nde bankadan para çeken vatandaş, kendisini takip eden zanlı tarafından gasp edildi. Gasp sırasında yaşanan boğuşma anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. A.R.Ö. adlı bir vatandaş, 14 Mayıs tarihinde bankadan çektiği 67 bin lirayı iç cebine koyarak çalıştığı şirkete getirmek üzere banka şubesinden ayrıldı.

Gaspçı, takibe aldığı kişiyi “park kavgası” yalanıyla yere yatırdı
Dışarıda kendisini takip eden Beraat D. (29) adlı gaspçı, A.R.Ö.’nun üzerine yürüyerek “Aracını niye buraya park ettin” diye kavga çıkardı. Çıkan kavgada A.R.Ö’yü yere yatıran gaspçı Beraat D., müştekiye tekme ve yumruklarla saldırdı. Daha sonra da iç cebine koyduğu poşetli para balyasını alarak olay yerinden kaçarken, bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması dikkat çekti. A.R.Ö., gaspçının peşinden koşmasına rağmen yetişemedi.

 İhbar üzerine olay yerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmaların ardından gasp olayına karışan Beraat D., aynı gün akşam saatlerinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı incelemede, gaspçının, olay yeri ve çevresinde bankadan işlem yapan şahıslar üzerinde keşif yaptığı ve devamında olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Beraat D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün “Yağma (Gasp)” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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