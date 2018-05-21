Bandırma Müze Gemisi'nden deforme olan Atatürk fotoğraflarını atan görevlilere soruşturma

Bandırma Müze Gemisi'nde deforme olmuş Atatürk fotoğraflarını atan görevliler hakkında soruşturma başlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası Bandırma Müze Gemisi'ni gezen bir kadın ziyaretçi, görevlilerin Atatürk'ün bazı fotoğraflarını gemiden attığını görüp cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, 2 ay önce yapılan çalışmada gemide bulunan 90 fotoğrafın yenileriyle değiştirildiğini, sergilenen fotoğrafların sökülüp atılmadığını söyledi. Çamaş, kullanılmayacak durumda olan ve depoda bekletilen 4-5 fotoğrafın atılmasının yanlış olduğunu belirterek, görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.