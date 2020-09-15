Bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alya'nın son görüntüleri...

İzmir'de bamya yedikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yuman 3 yaşındaki Alya Yılmaz'ın 20 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yılmaz ailesi, 12 Eylül Cumartesi günü akşam yemeğinde bamya yedikten bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı.



Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verilirken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Alya'ya ait görüntüler de ortaya çıktı. İlk olarak 20 gün önce bir yakınlarını düğününe giden Alya'nın neşeyle oynadığı o anlar, dikkati çekti. Bir diğer görüntüde ise Alya'nın bir parkta çekilmiş görüntüleri yer aldı. Son olarak Alya'nın 1 yıl önce dedesinin çiftliğinde görüntülendiği görüntü bulunuyor.

Kaynak: DHA