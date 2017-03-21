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Bam Teli koptu; usta gazeteci Tayfun Talipoğlu yaşama veda etti

21 Mart 2017 11:38

İzmir'in konak ilçesindeki evinde fenalaşan gazeteci Tayfun Talipoğlu, 55 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Talipoğlu bugün saat 01.00 sıralarında Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde fenalaşarak yere yığıldı. Evde bulunan arkadaşının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Talipoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan televizyonlarda 'Bam Teli' programı ile tanınan ünlü gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşama veda ettiği değerlendirilen Tayfun Talipoğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

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