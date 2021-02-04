Baltalı saldırgan sokak ortasında kadına saldırdı

Hindistan'ın Haydarabad kentinin Meerpet bölgesinde Rahul Goud adlı bir adam, aylardır taciz ettiği bir kadına sokak ortasında baltayla saldırdı.

Dehşete düşüren anların ardından elinden, kolundan ve omzundan yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Saldırganın daha önce şikayet üzerine yakalandığı ancak kefaletle serbest kaldığı belirtildi.



Hint polisi 26 yaşındaki saldırganın yakalandığını ve cinayete teşebbüsle yargılanacağını duyurdu.