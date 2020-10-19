Balta ve sopalarla kadına ve eşine saldırdılar!

İstanbul Avcılar’da aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi, tartıştığı karı kocaya balta ve sopalarla saldırdı. Saldırganlar gözaltına alınırken yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve eşi A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 saldırganı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişinin balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.

Yaralanan çiftin akrabası: Kadına bile vuracak kadar cani

Olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan SerhatZgn isimli bir hesap ise, saldırıya uğrayan kişilerin, dayısı ve dayısının eşi olduğunu, kavganın nedeninin park yeri olduğunu söyledi.

Görüntüleri, "Evinin önünde arabası sırf yan binadaki evin 5 cm hizasına girdiği için aşağıya çağrılan savunmasız bir insana alçakla saldırdılar ve şuan dayım yoğun bakımda ,hayati tehlikesi devam ediyor" ifadeleriyle paylaşan hesap, "Bu tarz insanlıktan nasibini almamış insan demeye dilim varmıyor. Şahısların en büyük cezaları almasını istiyoruz. Bugün dayım hayata gözlerine yumursa geriye 3 tane yetim çocuk bırakacak insanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.