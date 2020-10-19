T24 LogoT24 Logo
Haberler

Balta ve sopalarla kadına ve eşine saldırdılar!

Baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı

19 Ekim 2020 12:21

İstanbul Avcılar’da aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki taraf arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi, tartıştığı karı kocaya balta ve sopalarla saldırdı.  Saldırganlar gözaltına alınırken yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. 

Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve eşi A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 saldırganı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Saldırganların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişinin balta ve soplarla çifte saldırdıkları görülüyor.

Yaralanan çiftin akrabası: Kadına bile vuracak kadar cani 

Olayın görüntülerini sosyal medyadan paylaşan SerhatZgn isimli bir hesap ise, saldırıya uğrayan kişilerin, dayısı ve dayısının eşi olduğunu, kavganın nedeninin park yeri olduğunu söyledi.

Görüntüleri, "Evinin önünde arabası sırf yan binadaki evin 5 cm hizasına girdiği için aşağıya çağrılan savunmasız bir insana alçakla saldırdılar ve şuan dayım yoğun bakımda ,hayati tehlikesi devam ediyor" ifadeleriyle paylaşan hesap, "Bu tarz insanlıktan nasibini almamış insan demeye dilim varmıyor. Şahısların en büyük cezaları almasını istiyoruz. Bugün dayım hayata gözlerine yumursa geriye 3 tane yetim çocuk bırakacak insanların hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi. 

ETİKETLER

istanbulavcılarbaltalı kavgabaltalı saldırganlarotopark kavgasıhusumetli aileler

Diğer Videolar

Trafik kazasında bacaklarını kaybeden tilkiye tekerlekli protez takıldı

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın' dedi, Bakan Akar dürttü

Altan Öymen, İlber Ortaylı, Uğur Gürses, Tuğrul Eryılmaz, Mahfi Eğilmez, Halil Ergün, Sevilay Çelenk, Murat Sevinç, Ünsal Ünlü; Mülkiyeliler 161. yılında Mülkiye'yi anlatıyor

Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Yıldız'ın avukatı: Sanık öldürdüğü kadının genital muayenesini istedi

Devlet televizyonunda başbakanın sözünü kesen sunucu: Doğruları söylemiyorsunuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24