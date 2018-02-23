Balotelli, Kızıl Meydan'da Vladimir Putin'i aradı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları çerçevesinde Rus Lokomotiv takımıyla karşı karşıya gelmek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelen Nice takımında forma giyen ünlü futbol yıldızı Mario Balotelli, Kızıl Meydan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Takımıyla Moskova'ya gelen Balotelli, Kremlin'in bulunduğu Kızıl Meydan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Balotelli “Putin, Putin neredesin Putin?” diye seslendi. ​Lokomotiv Moskova ve Fransız Nice takımı bugün karşı karşıya gelecek.