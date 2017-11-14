Balona rövaşata atan gencin annesi, Müge Anlı'ya çıktı

Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalıştığı görüntü ile sosyal medyada fenomen haline gelen Gülbay Türkücü'nün annesi Ayşe Türkücü, Müge Anlı İle Tatlı Sert programında konuştu. Anne Türkücü, oğlu Gülbay'ın üzerinde kimliği olmadan 3 ay önce evden 'çarşıya gidiyorum' diyerek çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyledi. Oğlunun psikolojisinin bozuk olduğunu ve tedavi gördüğünü belirten Ayşe Türkücü, görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi. Anne Türkücü, balona rövaşata atmasına ise "Kendisi topçuydu, psikolojisi bozulunca bıraktı" dedi.