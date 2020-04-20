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Balkondan konser veren gence polis, sirenle eşlik etti

20 Nisan 2020 11:21

İstanbul Sultangazi'de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evinin balkonundan gitar çalarak komşularına mini konser verdi. Komşuların pencerelerden eşlik edip cep telefonu ile kayda aldığı o anlara, görevli yunus polisleri siren çalarak eşlik etti.

Sultangazi'de 20 ve altı yaş altı sokağa çıkma kapsamında olan 19 yaşındaki Muhammed Yuşa Kaynak, evlerinin balkonundan gitar çalarak şarkı söyledi. Komşuları, balkon ve pencerelere çıkarak konseri ilgiyle izledi. Komşuları, gence eşlik ederken, o anları cep telefonu kamerası ile görüntülediler. Devriye görevindeki yunus polis ekipleri, tesadüfen mini konserin verildiği sokaktan geçti. Gitarıyla komşularına mini konser veren gence polisler de siren çalarak destek verdi. Daha sonra genci alkışlayarak sokaktan ayrıldılar.

Muhammet Yuşa Kaynak, mini konseriyle ilgili olarak, "Bu şekilde kendimizi motive ediyoruz. Bugünler elbet bir gün geçecek. İnşallah hep beraber sokağa çıkacağız. Her şey eskisi gibi olacak" dedi.

 

 

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