Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

04 Ekim 2020 13:32
Apartmanın bahçesinden abisinin motosikletini çalan iki hırsıza müdahale etmek için birinci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hırsızları püskürten genç kız, "Görür görmez önlerine atladım, orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar" dedi.
Antalya'da park halinde olan ağabeyine at motosikleti çalmak isteyen 2 kişiyi, birinci kattaki evlerinin penceresinden üzerlerine atlayarak kovalayan liseli Ayşe Katrağ (15), DHA'ya konuştu.
Katrağ, motosikletin motor sesinin duyduğunu, pencereden baktığında da şüphelileri gördüğünü anlatarak, "İnternetim çekmediği için pencereye çıktım, iki kişinin apartmanın arkasına doğru geçtiğin fark ettim. Hemen akabinde motosikletin çalıştırıldığını duydum. Hareket ettiklerini ve bahçe kapısına doğru geldiklerini anlayınca üzerlerine atladım. Ağabeyim o motosikleti almak için çok emek sarf etti. Kimsenin çalmasına izin vermem. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi.
© Tüm hakları saklıdır.