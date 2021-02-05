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Balkondan 5 aylık bebeğin üzerine düştü; bebek ve düşen kişi öldü

05 Şubat 2021 09:30

Rusya’nın Voronej kentinde bir anne bebeği ile yolda yürüdüğü sırada evinin balkonunda bakan bir kişi 7’inci kattan bebeğin üzerine düştü. 5 aylık bebek, adamın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından şoka giren anne bebeğini yerden aldığı görüldü. Bebeğin ambulansta, balkondan düşen adamın ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olay anına ait görüntüleri kamuoyu ile paylaşırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rusyabalkondan bebeğin üstüne düştübalkondan 5 aylık bebeğin üzerine düştübalkondan düşen adam

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