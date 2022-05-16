T24 LogoT24 Logo
Haberler

Balina sudan sıçrayarak teknenin üstüne düştü; 2 yaralı

Balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü

16 Mayıs 2022 10:25

Meksika’da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi’nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü.

Meksikabalinatekne batıran balinabalina videoları

Diğer Videolar

CHP’li vekiller Eskişehir hayvan pazarında hayvan üreticilerini dinledi: “Artık gücümüz kalmadı, hayvancılığı bırakacağız!”

Prof. Alpay Azap: Yeni varyantta 1 kişi 18 kişiye Covid-19 bulaştırıyor; maske ve HES kodu geri gelmeli

Erzincan İliç'te siyanürün üstünü böyle kapatmışlar

İmam hutbede doktorları hedef aldı: İğnen yapılmazsa öldürmez misin, dövmez misin?

Kırşehirli vatandaş Babacan'a dert yandı: "Anahtarı külliyeye götürseniz de hediye etseniz, Tayyip ağama verseniz"

Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24