Balıkesir'de vidanjörle müsilaj temizliği

Balıkesir'de Bandırma ve Erdek'te başlatılan çalışmalarda denizi temizlemek için genellikle şehir içi kanalizasyon, apartman atıkları gibi ufak çaplı kirlilikleri temizlemede yararlanılan vidanjör kullanıldı.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyası (müsilaj) krizi giderek büyürken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin 7 il valiliği ve belediye başkanlıkları ile ilgili bakanlıklar ile sivil toplum kuruluşlarına genelge göndermişti.

Genelgede müsilajdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacağı, tüm çalışmaların bakanlık tarafından yürütüleceği, bu kapsamda İstanbul'da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde ve müsilajın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Öte yandan Balıkesir'de Bandırma ve Erdek'te başlatılan çalışmalarda denizi temizlemek için genellikle şehir içi kanalizasyon, apartman atıkları gibi ufak çaplı kirlilikleri temizlemede yararlanılan vidanjör kullanıldı.