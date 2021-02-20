Balıkesir'de kadına şiddet: Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü

Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan maden mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti.

Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.’yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

Canan T. sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadıklarını anlattı.

Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu da olayla ilgili yaptığı açıklamada "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Uygun, Canan Tosun'un darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı.

Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.