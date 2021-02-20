T24 LogoT24 Logo
Haberler

Balıkesir'de kadına şiddet: Bıçakla kovalayıp üzerine araba sürdü

20 Şubat 2021 11:43

Balıkesir Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan maden mühendisi Canan T., patronu Fatih U. tarafından darp edildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti. 

Olay 13 Şubatta Balıkesir Marmara Adası’nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih U., Canan T.’yi önce darp etti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

Canan T. sosyal medyadan paylaştığı video ile yaşadıklarını anlattı. 

Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu da olayla ilgili yaptığı açıklamada "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur" diye konuştu.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fatih Uygun, Canan Tosun'un darp raporu alıp tekrar şikayetçi olması üzerine tekrar gözaltına alındı.

Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmara Adasımermer fabrikasıCanan Tmaden mühendisikadına şiddet

Diğer Videolar

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

CHP Niğde İl Başkanı, "128 milyar dolar nerede" pankartı için ifadeye çağrıldı

Mesut Özil'den Sinan Gümüş'e 'bacak arası': "Pardon kardeşim"

Sağlık çalışanlarının “Ölümleri durdurun” eylemine polislerden sert müdahale

CHP'li Emir: Hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşların yüzde kaçı 2 doz aşı olmuştur; neden gizliyorsunuz?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24