Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: 'Dışarıda dolaşanlar işsiz güçsüz EYT'liler!'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Yücel Yılmaz, yerel yayın organı Gazete Merhaba'ya verdiği röportajda yeni tip Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunurken maske ve evde kalma konularına değindi ve "Herkes evine girsin dedik. Ne gençler dinledi, ne de işsiz güçsüz EYT’ye takılanlar dinledi" ifadesini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı (EYT) 'işsiz-güçsüz' diye nitelendiren Yılmaz tepki topladı.

Virüsten dolayı yapılan uyarıların dikkate alınmadığı belirten Yılmaz şunları söyledi;

“Maske her yerde var, hep de vardı. Hiç maskesiz kalmadık ki biz. Ama ilk zamanlar maskeye ihtiyaç yoktu. Neden yoktu? Çünkü kişisel mesafemizi koruyup, sağda solda dolaşmayın, herkes evine girsin dedik. Ne gençler dinledi, ne de işsiz güçsüz EYT’ye takılanlar dinledi. Hep dışarıda dolaşıyorlar”