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Balıkçılık av yasağı başladı

15 Nisan 2020 13:06

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2019-2020 balıkçılık av yasağının 15 Nisan tarihi itibariyle başladığını belirterek, av sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balık avcılığı açısından verimli geçtiğini ve su ürünleri sektörünün geçen yıl bir milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. 

Göçmen balık avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, sezonun mezgit, kalkan, hamsi, istavrit, sardalya ve çaça gibi balıkların avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti. 

Bakan Pakdemirli, deniz ve iç su kaynaklarını koruyarak su ürünleri avcılığının sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapıldığını ve bu sayede yasadışı avcılıkla etkin mücadele edildiğini söyledi. 

Yasadışı avcılığın önlenmesi için modern ekipmanlarla donatılmış yeni kontrol botları aldıklarını ve Balıkçı Gemileri İzleme Sistemi ile balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerini anlık takip ettiklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: 

“2019 yılında su ürünleri avcılığıyla ilgili toplam 127 bin 357 denetim gerçekleştirdik. Denetimlere Sahil Güvenlik Komutanlığımız da katkı sağlıyor. Denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 955 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 50 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.” 

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