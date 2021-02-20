Balıkçıları tedirgin eden deniz salyası ağları bu hale getiriyor

Marmara Denizi'nde yaklaşık 20 gündür etkili olan ve balıkçıları paydos ettiren deniz salyaları kameralara yansıdı. Marmara’da denizden çekilen ağlar, balık yerine salya ile taştı.

Marmara Denizinde etkili olan deniz salyası sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar denize açılamıyor. 10 yılda bir görülen ve ağlara yapışıp balık tutulmasını engelleyen salyalar, Tekirdağlı balıkçıları 20 gündür paydos ettirdi. Denizin dibinde bulunan salyalar herkes tarafından merak konusu olurken, ağları salyalara bulaşan bir balıkçı o anları kayda aldı.

Denizin dibinde çamur şeklinde bulaşan salya, ağları kullanılamaz hale getiriyor.



