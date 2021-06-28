Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer isimli vatandaş aracını baraj kenarına park etti.

Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı.