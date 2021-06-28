T24 LogoT24 Logo
Haberler

Balık tutmaya gittiği barajdan balık yerine otomobilini çıkardı

Otomobilin sudan çıkarılma anı cep telefonu ile kaydedildi

28 Haziran 2021 21:30

Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan Karacaören Barajı’na balık tutmaya giden vatandaşın park ettiği otomobil, bir süre sonra baraja uçtu. Freni boşalan otomobil, barajdan çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Isparta-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bulunan Karacaören Barajı mevkiinde meydana geldi. Baraja balık tutmaya giden Emre Sezer isimli vatandaş aracını baraj kenarına park etti.
 
Sürücü balık tutarken, el freni boşalan araç hızla sulara gömüldü. Aracının barajı uçtuğunu gören Sezer, çekiciyi aradı. Çekicinin olay yerine gelmesi ile Sezer yüzerek, baraja girdi ve vincin halatını araca bağladı.

Sulara gömülen araç barajdan çıkarılarak, çekiciye yüklendi. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, sular içinde kalan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu. Otomobilin sudan çıkarılma anı ise cep telefonu ile kaydedildi. 

Kaynak: İHA

otomobilbaraj

Diğer Videolar

Afganistan'dan gelen vatandaş: Uçakların altında kalan insanlar vardı

Trafikte yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Polisten kaçan kamyonet sürücüsü, TEM'de ters yönde ilerledi

A Haber, Taliban'ın sözcüsünü yayına bağladı: ‘Türkiye kardeş ülke’

11 yaşındaki çocuğun sözleri gündem oldu: Babam 2 bin lira alıyor, nasıl geçinelim?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ağustos 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24