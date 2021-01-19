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Bali'de maske takmayan turistlere şınav cezası viral oldu

Bali'de polisin Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden yabancılara şınav çektirmesi kameralara yansıdı

19 Ocak 2021 11:39

Endonezya'nın turistik adası Bali'de polisin Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden yabancılara şınav çektirmesi kameralara yansıdı.

Maske takma zorunluluğunu ihlal eden kişilere dair geçen hafta yerel medya kuruluşlarında manşetleri süsleyen fotoğraflar ve videolar, sosyal medya hesaplarından da birçok kez paylaşıldı.

Yerel dilde "bule" olarak tanımlanan yabancılar, kurallara uymadıkları için kendilerini durduran güvenlik yetkilileri tarafından yere yatıp şınav çekmekle cezalandırıldı.

Kamu Düzeni Kurumu Başkanı I Gusti Agung Kerta Suryanegara, ABC'ye verdiği röportajda, "Suçluların çoğu maske takmıyor ya da bunu düzgün bir şekilde yapmıyordu. Bazı işletmeler de sağlık kurallarına riayet etmiyordu" diye konuştu.

Bahsettiği kişiler arasında çok sayıda Balili olduğunu söyleyen Suryanegara, Koronavirüs düzenlemelerini ihlal ettikleri için para cezasına çarptırılan kişilerin yüzde 80'inin yabancılar olduğunu ve bu kesimin çoğunun Avrupalılardan oluştuğunu belirtti.

 

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